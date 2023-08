Fermata dei bus, monta la protesta 

Poteva essere la prima fermata dei pullman “a regola d’arte” in tutta la città e invece continuerà a regnare il caos in via Cagliari. Tra i tanti problemi irrisolti, anche a causa della crisi politica che da oltre un mese ha congelato l’attività comunale, resta sul tavolo quello della fermata dei bus nella zona nord (direzione Torregrande) della strada più trafficata della città. «Da quattro anni combatto perché venga spostata e invece, malgrado i sopralluoghi e le promesse degli ex assessori, i bus si fermano ancora davanti alla mia attività», denuncia Francesco Cuozzo. Che sottolinea come ogni giorno un dipendente del negozio debba pulire il marciapiede dai rifiuti che i ragazzi lasciano in attesa del pullman.

Durante la recente costruzione di un Eurospin venne stabilito che i bus si dovessero fermare in una stradina parallela (dove si sarebbero dovute sistemare pensilina e panchine) a via Cagliari e al muro esterno del supermarket in modo tale da non ostacolare la viabilità. Un proposito cancellato dalle strisce bianche dipinte sull'asfalto di quella “rientranza” che prevedono quattro parcheggi per auto, «eliminando di fatto la fermata dei pullman», sottolinea Cuozzo. E così i bus si fermeranno poco più avanti, creando ancora problemi e disagi.

