Fermata Ctm in mezzo alla strada 

La fermata c’è, ma senza gli spazi per poter aspettare il bus in sicurezza. Un problema - concentrato in via Bellini, ma non solo - che per un invalido diventa doppio, come nel caso di Giorgio Iovine, 75 anni, disabile al cento per cento per una patologia vascolare che lo limita nei movimenti.

«Sono costretto ad attendere il pullman dall’altra parte della strada, davanti alla fermata non è possibile perché rischio che mi travolgano le auto di passaggio», racconta l’anziano che vive a Selargius da alcuni anni. Disagi che riguardano anche altre zone della città, con fermate - e in primis marciapiedi - che nella maggior parte dei casi non sono a portata di disabile.

Fermata pericolosa

Un pericolo condiviso anche dai residenti e commercianti fra via Bellini e via San Martino, in pieno centro cittadino. Gli stessi che da tempo assistono alla stessa scena: l’anziano disabile che - con badante al seguito - aspetta il bus dall’altra parte della strada. «Solitamente facciamo un cenno all’autista quando vediamo che sta arrivando, ma capita più volte che non ci vede e passa dritto», dice il 75enne. «Io cammino lentamente e ci metto un po’ ad attraversare la strada anche se è stretta, capisco che i passeggeri devono trovarsi alla fermata per poter salire ma io ho seri problemi, ci vorrebbe un minimo di tolleranza. L’ultima volta abbiamo supplicato l’autista affinché ci facesse salire, ma niente, ha continuato la corsa e io sono rimasto a terra. Fra l’altro il bus mi serve per poter andare a Cagliari per visite mediche».

L’appello