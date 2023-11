Fermata alla guida di uno scooter rubato con targa e documenti di un altro mezzo  

Quando gli agenti della Polizia Locale l’hanno fermata per un controllo, nella zona di Is Mirrionis, lei ha consegnato i documenti relativi al suo scooter. Ma gli accertamenti hanno permesso di scoprire che la targa non era di quel mezzo ma di uno identico, confiscato. Non solo: il telaio era abbinato a un’altra targa ancora per cui è già stata presentata denuncia per furto. Insomma era su uno scooter rubato.

L’operazione dei poliziotti della Municipale ha portato così alla denuncia di una 50enne, residente nell’hinterland, con alcuni precedenti. Oltre a rispondere di ricettazione, la donna è stata denunciata anche per guida senza patente: il documento le era stato ritirato da tempo. La targa e la carta di circolazione sono state sequestrate dagli agenti mentre lo scooter é stato riconsegnato al proprietario. (m. v.)

