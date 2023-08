«Fermare l’invasione eolica deve essere una priorità» 

«Il Consiglio regionale non ha onorato gli impegni presi: a metà settembre ci sarà una grande manifestazione per chiedere risposte e ribadire il nostro No alla speculazione energetica sull’Isola». Sono le prime parole che Marco Pau, uno dei portavoce del Comitato “No pale eoliche”, ha detto all’uscita dal Consiglio regionale, a una rappresentanza degli attivisti che, ieri, hanno manifestato sotto il palazzo di via Roma.

«Non hanno discusso l’argomento che più interessa ai sardi, ossia impedire l’assalto dell’eolico nell’Isola. A oggi non esiste una moratoria che blocchi subito tutto questo», afferma Pau. «All’apertura dei lavori, il presidente del Consiglio Michele Pais ci ha detto che hanno un ordine del giorno pronto, lo ha pure sventolato, ma ha precisato che se ne discuterà dopo l’approvazione del collegato alla finanziaria, quindi, se ci va bene, forse non prima di due settimane».

Per il portavoce del comitato «la cosa più assurda è che stanno parlando di sviluppo della Sardegna e di una legge urbanistica, noi ci chiediamo: ha senso programmare emendamenti, modifiche al piano paesaggistico regionale per ampliamenti che dichiarano di voler fare nella fascia costiera, all’interno dei trecento metri fatidici e non bloccare l’assalto delle pale eoliche?»

Delusi gli altri manifestanti si aspettavano una presa di posizione netta del Consiglio per «impedire lo sfregio sull’Isola», borbottano mentre Pau continua a spiegare com’è andato l’incontro. «Abbiamo oltre 2.700 pale eoliche in Sardegna, circa una ogni cinquecento abitanti: secondo loro, non vanno a impattare su uno strumento urbanistico? Come non può essere considerata questa follia una priorità? A noi sembra assurdo, non stanno agendo responsabilmente, con disciplina e onore come dice la Costituzione italiana», incalza l’uomo.

Il concetto lo ribadiscono anche gli altri manifestanti: «Impedire l’invasione e la distruzione del territorio deve essere una priorità di tutti i sardi. Questo è uno spregevole e subdolo tentativo di neocolonialismo energetico. Siamo pronti a tornare in piazza e li costringeremo a dare risposte».

