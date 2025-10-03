VaiOnline
Brindisi.
04 ottobre 2025 alle 00:39

«Ferma, mettiti in salvo» Il marito la avverte, poi muore nel nubifragio  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Brindisi. Prima di essere travolto dall’ondata di fango e detriti è riuscito a telefonare a sua moglie, che lo seguiva su un’altra auto, per impedire che finisse come lui: «Fermati, mettiti in salvo. L’acqua mi sta trascinando via». Dopo queste parole il 63enne Oronzo Epifani, nella tarda serata di giovedì, è stato portato via dal violento nubifragio che ha colpito il litorale di Ostuni. Quando la Mercedes che stava guidando è finita fuori strada, spinta dal vento di burrasca e dell’acqua, Epifani è stato sbalzato fuori finendo in un canale di deflusso tra la strada e la campagna che sfocia in mare dall’altra parte della complanare. Sposato con Marisa Menga, aveva tre figli e lavorava in un’azienda che si occupa di controlli sulle opere di ingegneria civile. Giovedì lui e la moglie tornavano dalla casa al mare. Lei, dalla sua Fiat Punto, è riuscita a chiamare i soccorsi mentre assisteva impotente a quello che stava accadendo al marito. Il corpo di Epifani, trascinato dalle correnti, è stato trovato circa dodici ore dopo, intorno alle 11 di ieri. Ad avvistarlo sono stati i soccorritori su un elicottero dei vigili del fuoco, a circa un chilometro dall’auto. Subito dopo sono iniziate le operazioni di recupero. A tre ore dalla sua individuazione il corpo è stato trasportato al cimitero di Ostuni. Le indagini per ricostruire la catena degli eventi saranno condotte dalla polizia. Intanto la salma è stata già restituita alla famiglia. A Ostuni domani saranno celebrati i funerali e sarà lutto cittadino. «In segno di cordoglio - ha detto il sindaco Angelo Pomes - abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata delle esequie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras