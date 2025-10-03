«Ferma, mettiti in salvo» Il marito la avverte, poi muore nel nubifragio  

Brindisi. Prima di essere travolto dall’ondata di fango e detriti è riuscito a telefonare a sua moglie, che lo seguiva su un’altra auto, per impedire che finisse come lui: «Fermati, mettiti in salvo. L’acqua mi sta trascinando via». Dopo queste parole il 63enne Oronzo Epifani, nella tarda serata di giovedì, è stato portato via dal violento nubifragio che ha colpito il litorale di Ostuni. Quando la Mercedes che stava guidando è finita fuori strada, spinta dal vento di burrasca e dell’acqua, Epifani è stato sbalzato fuori finendo in un canale di deflusso tra la strada e la campagna che sfocia in mare dall’altra parte della complanare. Sposato con Marisa Menga, aveva tre figli e lavorava in un’azienda che si occupa di controlli sulle opere di ingegneria civile. Giovedì lui e la moglie tornavano dalla casa al mare. Lei, dalla sua Fiat Punto, è riuscita a chiamare i soccorsi mentre assisteva impotente a quello che stava accadendo al marito. Il corpo di Epifani, trascinato dalle correnti, è stato trovato circa dodici ore dopo, intorno alle 11 di ieri. Ad avvistarlo sono stati i soccorritori su un elicottero dei vigili del fuoco, a circa un chilometro dall’auto. Subito dopo sono iniziate le operazioni di recupero. A tre ore dalla sua individuazione il corpo è stato trasportato al cimitero di Ostuni. Le indagini per ricostruire la catena degli eventi saranno condotte dalla polizia. Intanto la salma è stata già restituita alla famiglia. A Ostuni domani saranno celebrati i funerali e sarà lutto cittadino. «In segno di cordoglio - ha detto il sindaco Angelo Pomes - abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata delle esequie».

