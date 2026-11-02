Ferma le auto e aggredisce un carabiniere 

In evidente stato di alterazione, mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti, ha iniziato a bloccare le auto mettendosi in mezzo alla strada, e una volta che gli automobilisti si fermavano, lui cercava di aprire le portiere delle vetture.Nel mentre pronunciava frasi sconclusionate. È successo sabato pomeriggio, in via Mannironi davanti alla pineta di Ugolio dove ci sono anche alcuni chioschi. Immediato l’allarme, sul posto sono arrivate le gazzelle dei carabinieri. Ma appena l’uomo ha visto i militari si è scagliato contro urlando e minacciandoli. Per questo i carabinieri lo hanno arrestato, ma una volta in manette in caserma avrebbe continuato a inveire sino a reagire e colpire con un calcio un militare all’altezza del viso, rischiando di fargli perdere un occhio. In caserma sono dovuti intervenire anche i sanitari del 118, che hanno portato in Pronto soccorso il militare ferito con una prognosi di dieci giorni.

Per l’uomo, Enrico Falchi di Sorso, difeso dall’avvocato Stefano Stocchino, è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di resistenza, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. Per lui il pm, Andrea Jacopo Ghironi, ha chiesto la misura in carcere. Il giudice Valentina Rostellato ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora.

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