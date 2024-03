Dieci ore di angoscia, poi l’epilogo positivo per uno speleologo vicentino rimasto ferito e intrappolato sabato in una grotta sul Monte Faedo, in Veneto, che stava esplorando con altri due compagni. L'uomo, un 41enne di Schio, è stato raggiunto verso la mezzanotte di sabato dalle squadre di soccorso, una ventina di uomini mobilitati dalle delegazioni speleo di tutto il Nord Italia, e assistito lungo una difficile risalita da un medico e un infermiere.