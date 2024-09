Ferito in una lite, è gravissimo 

Un ragazzo di 28 anni ricoverato in condizioni disperate nell’ospedale di Nuoro, è questo l’unico dato certo di una vicenda che sembra destinata ad avere pesanti strascichi sotto molti profili. La Procura di Tempio indaga da diversi giorni sul caso di Giuseppe Mannoni, 28 anni, di Thiesi che, stando agli accertamenti dei Carabinieri è uscito con un trauma cranico, da una colluttazione avvenuta a Baia Sardinia una settimana fa. Rientrato a casa è stato trasferito d’urgenza in elicottero nell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia. Le sue condizioni sono gravissime. La polizia giudiziaria sta cercando di capire come e da chi Giuseppe è stato ridotto in fin di vita, ma non c’è solo questo. Perché nella storia drammatica di Giuseppe Mannoni, c’è anche da spiegare perché non sia stato trattenuto nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia con un trauma cranico.

Il litigio

Giuseppe Mannoni la sera di lunedì 26 agosto era in un locale di Baia Sardinia insieme ad un gruppo di amici. Secondo i Carabinieri, che hanno identificato tutti, una squadra di bravi ragazzi senza nessun problema in passato, soprattutto in fatto di risse e litigi. Ma qualcosa è andato storto nel parcheggio del locale. Giuseppe Mannoni, dopo una discussione, finisce in una colluttazione che i Carabinieri di Olbia stanno ricostruendo. Il ragazzo di Thiesi (i genitori hanno farmacie nel paese del Meilogu e a Baia Sardinia) viene colpito al capo e a una spalla. Stando a indiscrezioni sarebbero già due giovani denunciati per lesioni gravissime. Le indagini sono in corso. Ma c’è anche un altro passaggio da chiarire.

Al Pronto soccorso

Mannoni arriva agitato nel Pronto Soccorso di Olbia. I medici presenti si rendono conto della gravità della situazione e prescrivono una serie di esami e la Tac al ragazzo. Ma Giuseppe esce dall’ospedale prima degli accertamenti e poi attende diverse ore, fuori dal presidio, l’arrivo di un amico che lo riporterà a casa. Stando ai documenti del Pronto Soccorso olbiese il giovane paziente ha lasciato volontariamente e contro il parere dei medici l’ospedale, ma la sua firma non sarebbe in nessun atto. Una volta rientrato a Thiesi, Mannoni perde conoscenza e viene portato a Nuoro. Ora i medici stanno cercando di salvarlo.

