Ferito in un incidente all’ingresso del paese 

C’è forse un malore o una distrazione all’origine del grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Provinciale 2. Il sinistro si è verificato a circa 500 metri distanza dalla rotatoria Emanuela Loi in ingresso a Villamassargia ed ha visto coinvolto un unico veicolo, una Fiat Grande Punto.

Sul posto sono accorsi alcuni mezzi del 118 ed i carabinieri della stazione di Domusnovas. Secondo le prime ricostruzioni alla guida del mezzo c’era un 26enne del cagliaritano che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della propria auto, poi andata a finire fuori strada dopo un ribaltamento. Le condizioni del giovane sono apparse subito serie e dopo una rapida valutazione i paramedici gli hanno assegnato un codice rosso ed hanno allertato l’elisoccorso, poi atterrato poco distante. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu (a tarda sera non si conosceva ancora la prognosi). Per consentire le operazioni di soccorso sul ferito un lato della provinciale (sul quale hanno poi rimosso i detriti gli operai dell’Anas) è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora e nell’area si sono creati inevitabili rallentamenti. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

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