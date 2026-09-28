SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villamassargia.
29 settembre 2026 alle 00:26

Ferito in un incidente all’ingresso del paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è forse un malore o una distrazione all’origine del grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Provinciale 2. Il sinistro si è verificato a circa 500 metri distanza dalla rotatoria Emanuela Loi in ingresso a Villamassargia ed ha visto coinvolto un unico veicolo, una Fiat Grande Punto.

Sul posto sono accorsi alcuni mezzi del 118 ed i carabinieri della stazione di Domusnovas. Secondo le prime ricostruzioni alla guida del mezzo c’era un 26enne del cagliaritano che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della propria auto, poi andata a finire fuori strada dopo un ribaltamento. Le condizioni del giovane sono apparse subito serie e dopo una rapida valutazione i paramedici gli hanno assegnato un codice rosso ed hanno allertato l’elisoccorso, poi atterrato poco distante. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu (a tarda sera non si conosceva ancora la prognosi). Per consentire le operazioni di soccorso sul ferito un lato della provinciale (sul quale hanno poi rimosso i detriti gli operai dell’Anas) è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora e nell’area si sono creati inevitabili rallentamenti. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Carburanti, scattati i primi tagli Assopetroli: estendere gli sconti

L’assessore Meloni: stanziati 60 milioni per affrontare i rincari 
La curiosità.

A Nuoro i ribassi arrivati solo nel pomeriggio

Gianfranco Locci
Iglesias.

Ambiente, attacco dei comitati

Maurizio Liscia
L’elezione

Omar Chessa è il nuovo rettore

Il docente di Costituzionale guiderà l’Università di Sassari fino al 2032 
Emanuele Floris
Il test

A Reggio Calabria Vannacci non punge: vince il centrodestra

A Roscioli (FI) oltre metà dei voti ma l’affluenza si ferma al 22,3% 