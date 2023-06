Ferito estratto dalla lamiere dopo l’incidente sulla Statale 

Spaventoso scontro tra due veicoli sulla Statale 130, fortunatamente solo lievi ferite per il conducente di una Bmw. Il traffico è rimasto bloccato per due ore, l’Anas ha chiuso la Statale e indirizzato gli automobilisti nelle strade secondarie.

L’incidente è accaduto alle 9, al chilometro 30,600 del tratto di Siliqua. L’auto, una Bmw, guidata da un quarantenne di Carbonia, Andrea Corda, per cause ancora da stabilire è finita contro un Fiat Ducato dei lavoratori dell’Anas, rimasti incolumi, mentre erano impegnati nello sfalcio dell’erba lungo la banchina.

L’auto si dirigeva in direzione Iglesias, quando improvvisamente ha impattato nella parte posteriore del mezzo che segnalava i lavori in corso. Fortunatamente, la collisione è stata in parte assorbita dall’autocarro, che procedeva nella stessa direzione a bassa velocità. I due mezzi hanno ostruito la strada, generando una lunga fila di auto. Il ferito è stato soccorso dall’ambulanza del 118, allertata da un automobilista di passaggio, ed estratto alla lamiere.

Il quarantenne, preso in consegna dagli operatori sanitari, è stato trasportato in codice rosso nell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove non sono state riscontrate ferite preoccupanti. Sul posto erano presenti i carabinieri della stazione di Domusnovas, titolari dei rilievi, supportati dai i colleghidi Decimomannu. I vigili del fuoco di Iglesias hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre, i tecnici dell’Anas hanno chiuso la Statale per due ore, deviando il traffico su strade alternative. (a. cu.)

