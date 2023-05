Ferito durante una colluttazione 

Riccardo Aliberti, rimasto ferito giovedì notte nella sua villetta di Capitana durante un probabile quanto drammatico tentativo di rapina, è stato colpito da un colpo di pistola sparato presumibilmente da brevissima distanza. Forse al culmine di una colluttazione.

Vivo per miracolo

Tutti i dubbi sono caduti dopo l'intervento chirurgico cui il 48enne è stato sottoposto l’altro ieri dai chirurghi del Brotzu che gli hanno estratto il proiettile entrato da un fianco e fermatosi a due centimetri dal cuore dopo avergli fratturato sei costole. L’intervento è riuscito e Aliberti potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Ancora non c’erano certezze sull’arma usata dal malvivente che ha sparato: la tesi più probabile era apparsa quella della pistola, ma non si poteva escludere il fucile visto che il proiettile era rimasto conficcato nel corpo del ferito. Ora i carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile dattendono l’occasione di poter interrogare Aliberti. La data sarà decisa dai medici che lo hanno in cura. Nel frattempo la Procura indaga per tentato omidicio.

Niente immagini

Sembra ormai certo intanto che nelle vicinanze della casa di via Lago di Alserio assaltata dai banditi non è presente alcuna telecamera. Una circostanza che complica il lavoro degli inquirenti. I controlli saranno comunque allargati ad altre abitazioni della zona nella speranza di recuperare qualche immagine che possa consentire almeno di risalire all’auto con la quale i malviventi (pare quattro) sono arrivati alla villetta di Capitana. Le indagini sono condotte dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania, dal tenente Ignazio Cabras e dal luogotenente Francesco Cantarelli. Un indagine a 360 gradi sulla quale c’è uno stretto riserbo proprio aspettando l’interrogatorio della vittima. Quello che è trapelato la sera dell’assalto, è che i banditi si siano rivolti a Riccardo Aliberti chiedendo soldi e gioielli. Voci e basta però, senza alcuna ufficialità.