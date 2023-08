Ferito durante la lotta al fuoco 

Un mezzo dell’antincendio lo ha colpito mentre, nel suo terreno, ha aperto il cancello per facilitare le operazioni di manovra, nel pieno dell’emergenza scattata ieri per un vasto rogo tra Atzara, Sorgono e Samugheo. Salvatore Manca, 68 anni, di Atzara, è stato trasferito dall’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro, in codice rosso, con traumi a schiena e bacino. L’incidente è avvenuto alle 13.30 sulla provinciale 33, in una giornata di emergenza al confine tra le province di Nuoro e Oristano.

La mobilitazione

L’allarme scattato alle 10.39 ha subito mobilitato l’apparato antincendi. Le fiamme, sospinte da un vento fortunatamente non forte, hanno interessato un’area ricca soprattutto di pascolo arborato, sugherete e macchia mediterranea riducendola in cenere. Decisivo nello spegnimento l’immediato e massiccio intervento dei mezzi aerei: il primo elicottero è entrato in azione appena 4 minuti dopo l’avvistamento, subito seguito da altri elicotteri (uno dell’Aeronautica militare) e tre Canadair da Olbia e altri due dalla Penisola (uno dei cinque è andato in avaria), supportati dalle squadre a terra tra cui Gauf di Oristano, Corpo forestale di Tonara e Sorgono, 9 di Forestas, 4 dei vigili del fuoco di Nuoro e Oristano, quattro organizzazioni di volontariato e due squadre di barracelli. I ripetuti lanci d’acqua dei velivoli sono riusciti a delimitare la linea del fuoco che verso le 13 aveva raggiunto un fronte ampio in territorio di Atzara. Oltre 5 ore di lotta sono servite per domare l’incendio seguite da un intenso lavoro di bonifica fino a sera. Le fiamme hanno percorso una vasta area, distrutto ettari di bosco, alcuni vigneti e diverse strutture rurali.

A Siniscola

Allarme la notte di ieri alla periferia di Siniscola. Intorno alle 2, Protezione civile e vigili del fuoco sono intervenuti con tempestività per un rogo in zona Duai. Le squadre sono riuscite ad arginare il fuoco prima che si potesse allargare pericolosamente restando così circoscritto a poche centinaia di metri. Per gli abitanti della zona sono stati momenti di grande paura. Immediate sono scattate le indagini per far luce sull’origine, che per molti è dolosa. Alcuni hanno infatti raccontato di aver sentito un forte botto qualche attimo prima che si alzassero le prime fiamme.

