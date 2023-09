Ferito dalla fiocina, un calvario 

Si era ferito gravemente mentre armeggiava con la fiocina. Massimiliano Selenu, 49 anni, originario di Tortolì ma trapiantato a Lotzorai, si stava preparando a una battuta di pesca nel territorio di Girasole quando, inavvertitamente, la sagola si è ritirata e la fiocina è diventata un boomerang che lo ha colpito alla bocca. Da quel momento è iniziato un calvario in ospedale. Per l’uomo si sono aperte le porte della Rianimazione a causa di un’infezione provocata dal contatto con la stessa fiocina. È rimasto in prognosi riservata per alcuni giorni e al momento è ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale di Lanusei.

La vicenda

Dal suo letto del Nostra Signora della Mercede, Massimiliano Selenu, racconta un calvario cominciato il 26 agosto scorso. «A oggi - racconta l’uomo - non so fornire dettagli su questo banale e disastroso incidente che poteva portare conseguenze più gravi. Eppure anni di esperienza non sono serviti a evitare il tutto». Dopo l’incidente, avvenuto in una circostanza che in precedenza Selenu aveva praticato parecchie volte, la situazione è andata via via complicandosi, con tanto di infezioni e sospetta meningite. Il paziente è finito in Rianimazione, in prognosi riservata. Ma ora è uscito dalla situazione più critica. «Ora, per fortuna, sto bene anche se la degenza continua».

Verso la ripresa

Sta meglio, e lo conferma, il paziente che ha rischiato la vita in conseguenza a quell’incidente drammatico mentre pescava. Ora lo assiste il personale di Medicina, per un lento ritorno alla normalità. Di dimissioni ancora non se ne parla, benché la fase più critica sembra passata. Selenu plaude all’attività dell’apparato ospedaliero con cui convive da un mese. «I medici sono gentili e professionali. Così come gli infermieri e l’intero personale che non fa subire alcun disagio».

