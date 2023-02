Ferito dal lancio di una bici: fermati cinque giovani, tre di loro sono minorenni 

Torino. Sono stati fermati i ragazzi che il 21 gennaio scorso hanno ferito Mauro Glorioso, uno studente di Medicina di 23 anni, colpito da una bici a pedalata assistita pesante quindici chili mentre era in coda per entrare in un locale ai Murazzi sul Po di Torino. Secondo le indagini dei carabinieri, che hanno fatto il blitz ieri all'alba, sono stati cinque giovani: due maggiorenni e tre fra i 15 e 17 anni. Del gruppo fanno parte anche due ragazze. Sono tutti accusati di tentato omicidio aggravato.

Ai ragazzi, che frequentano la zona di alcune case popolari di Borgo Vittoria alla periferia nord di Torino, gli investigatori sono arrivati grazie a testimonianze e filmati di oltre 120 telecamere. «Non sono state indagini semplici. Prendere i colpevoli era per noi un debito con lo studente, ma anche con tutta la parte sana di Torino che ha collaborato con noi e che ha il diritto di passare le serate senza paura», spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, generale Claudio Lunardo.

I ragazzi della gang avrebbero raggiunto il lungo Po Cadorna e, dopo essersi affacciati alla balconata, avrebbero lanciato la bici senza motivo, poi si sarebbero allontanati dal centro con un mezzo pubblico per andare a bere in un locale, nel loro quartiere. I fermati, con precedenti tranne uno, sono stati ascoltati dal pm titolare dell'inchiesta, Livia Locci, dalla procuratrice capo di Torino, Anna Maria Loreto, e dalla procuratrice dei minori Emma Avezzù. Quasi tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

«Hanno saputo delle conseguenze di quell'azione il giorno dopo dalla tv», spiega Annalisa Baratto, che assiste una delle ragazze coinvolte, 16 anni. «Quando ha appreso le condizioni del ragazzo ferito, il mio assistito si è molto preoccupato», afferma l'avvocato Domenico Peila, che difende un 15enne. Tra i fermati, un ragazzo di 17 anni che, racconta il suo avvocato, Michele Iannello, stava seguendo positivamente un percorso di messa alla prova, dopo una tentata rapina «nel contesto della movida torinese». I due maggiorenni sono in carcere, i minori in centri di prima accoglienza a Torino, Bologna e Treviso. Mauro Glorioso è uscito dal coma il 3 febbraio con una prognosi di 180 giorni.

