Ferito dal figlio, resta paralizzato 

Sono trascorsi quasi dodici mesi da quella lite furibonda culminata con una coltellata. Oggi un ragazzo di 23 anni aspetta il verdetto del Tribunale e si dice pronto a riconciliarsi col padre, rimasto paralizzato dopo l’aggressione. Federico Sanna ieri mattina è comparso davanti al Gup, deve rispondere della pesante accusa di tentato omicidio nei confronti di suo babbo, Bruno.

In Aula

Davanti alla giudice Federica Fulgheri, l’avvocato difensore Gianfranco Meloni in accordo col pm Andrea Chelo aveva proposto di patteggiare una pena di 5 anni. Richiesta rigettata dalla Gup che ha rinviato il processo al 23 febbraio; in quell’occasione quasi certamente si opterà per un rito alternativo rispetto al giudizio immediato che era stato sollecitato dalla procura. Nel frattempo nel fascicolo si aggiunge un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli sviluppi del procedimento: la relazione del medico conferma che le lesioni subite dal 62enne alla colonna vertebrale sono permanenti. Bruno Sanna da quella domenica di febbraio di un anno fa non ha più potuto muovere gli arti inferiori, immobile dalla vita in giù.

La difesa

Il giovane ha sempre sostenuto che aveva cercato di difendersi e non aveva alcuna intenzione di andare oltre. E la difesa con l’avvocato Gianfranco Meloni insiste sul fatto che il ragazzo aveva colpito una colta, un’unica coltellata. Inoltre era stato il 23enne a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi per aiutare il padre che era finito a terra ferito. Tutti elementi che, secondo la difesa, evidenziano che non ci sarebbe stata alcuna intenzione di uccidere e si potrebbe ipotizzare persino un’accusa diversa, da tentato omicidio a lesioni gravissime. L’ultima parola al Tribunale.