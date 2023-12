Un ragazzo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Roma e un bambino di dieci anni ha perso tre dita in provincia di Taranto. Si contano i primi feriti per i botti di Capodano. Ad Anzio un 28enne è rimasto gravemente ferito alla testa per lo scoppio di un petardo lanciato da un amico. Operato, è in Terapia intensiva.