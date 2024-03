Ferito con un colpo di pistola 

Colpito con un proiettile alla spalla, un 33enne di Pirri è finito in ospedale per una ferita per fortuna non grave. Il giovane, con alcuni precedenti, se l’è vista brutta: chi ha sparato probabilmente voleva spaventarlo e non ucciderlo. Ma su quanto accaduto martedì sera a Monserrato, nelle vicinanze del territorio cagliaritano della municipalità di Pirri, non si sa molto: la vittima, già dimessa dal Policlinico di Monserrato, ha riferito di non aver idea di chi sia stato a colpirlo con un proiettile, sparato da una pistola probabilmente da una distanza ravvicinata. Insomma, l’episodio è avvolto nel mistero.

Le indagini

Su quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri del reparto operativo della compagnia di Quartu, coordinati dal comandante Michele Cerri, con la collaborazione dei militari della stazione di Monserrato. Gli investigatori sono stati avvisati dal personale medico: l’uomo, con una ferita da arma da fuoco alla spalla, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale, al Policlinico. Qui è stato medicato. Il proiettile fortunatamente lo ha colpito di striscio. Così dopo un periodo di osservazione, il 33enne è stato dimesso: gli sono stati assegnati 20 giorni di cure.

Il silenzio

«Non so chi sia stato e il perché lo abbia fatto. Magari hanno scambiato persona». Questa la versione dell’uomo fornita ai carabinieri. Ha sentito solo lo sparo, senza vedere l’aggressore. Non avrebbe nemmeno capito da dove sarebbe partito il colpo di pistola. Insomma, gli elementi a disposizione dei carabinieri della compagnia di Quartu sono davvero molto pochi. Per questo si scava nel passato del 33enne (ha avuto qualche guaio per maltrattamenti e detenzione di droga) e nel giro delle sue conoscenze. Si cerca un appiglio per capire il perché qualcuno lo abbia preso di mira. E soprattutto se il colpo di pistola sia stato sparato con la finalità di spaventarlo (dunque un avvertimento per qualcosa avvenuto in passato) o se le intenzioni fossero altre. Sono in corso le analisi dei filmati di alcune telecamere piazzate nella zona: dai video potrebbero arrivare elementi utili alle indagini dei carabinieri.

