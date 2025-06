Ferito con la bottiglia, ventenne resta in cella 

Convalidato il fermo del tunisino Rayen Naji, 20 anni, arrestato con l’accusa di tentato omicidio per il ferimento all’addome di un gambiano di 29 anni, avvenuto nei giorni scorsi in via Sassari. La vittima era stato raggiunto con alcuni colpi inferti con il collo scheggiato di una bottiglia.

Dopo l’arresto, eseguito dai carabinieri poco dopo l’aggressione, ieri mattina il ventenne – difeso dall’avvocato Alessandro Falconi – è comparso davanti al giudice Giorgio Altieri che ha applicato la custodia cautelare in carcere. Soccorso dal 118, il ferito era stato subito portato al Santissima Trinità e dichiarato fuori pericolo solo l’indomani, quando ha lasciato l’ospedale con il benestare dei medici.

A pesare, sulla decisione del Tribunale di tenere in carcere l’indagato, sono state la gravità dell’episodio e le modalità. (fr.pi.)

