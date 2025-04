Ferito al lavoro, amputata la gamba 

Sono molto gravi le condizioni del 23enne rimasto ferito sabato pomeriggio mentre lavorava con una motozappa nelle campagne di Bancali, frazione a qualche km dal capoluogo. Le gambe del giovane erano finite nelle lame del motocoltivatore causandogli ferite tali da richiedere, una volta arrivato in ospedale, l’amputazione di una gamba mentre anche l’altro arto pare sia in parte compromesso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente arrivato in modo improvviso mentre il ragazzo stava pulendo l’erba del campo di proprietà dei genitori, vicino alla casa dove vivono tutti, inclusi i fratelli del ragazzo.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione la motozappa era già stata usata per qualche tempo dal sassarese senza dare problemi quando questa avrebbe, a un certo punto del percorso, urtato un blocco di cemento. Sarebbe stata questa “collisione” ad imprimere al mezzo un improvviso scarto e un’accelerazione, inaspettati per chi la stava guidando, che l’ha fatto finire sul malcapitato travolto nel tronco inferiore dalla parte affilata. Da accertare anche la possibilità che il motocoltivatore fosse difettoso e che sia stata pure questa componente a provocare la disgrazia. Strazianti le urla del giovane ferito, riferiscono alcuni testimoni, grida che hanno fatto accorrere subito i familiari sul posto che si sono trovati davanti a una scena drammatica. Ingente poi la perdita di sangue da parte del 23enne che ha fatto temere il peggio mentre, allertati, accorrevano i soccorsi nella borgata sassarese, tra il personale del 118, quello del trauma center e i vigili del fuoco. Appena appurata la gravità della situazione è stata immediata la corsa dei sanitari in direzione dell’ospedale Santissima Annunziata dove, come scritto, i medici hanno dovuto purtroppo amputare una gamba della vittima. Il giovane si trova al momento nel reparto di Rianimazione e la prognosi è riservata.

