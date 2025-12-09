VaiOnline
Lotzorai.
10 dicembre 2025 alle 00:23

Ferito al collo a coltellate, stabili le condizioni di Rock 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le condizioni del cane Rock sono stabili. Il meticcio, ferito alla collottola con un coltello, ieri è stato sottoposto a nuovi accertamenti nello studio della veterinaria che gli ha suturato la profonda ferita applicandogli una novantina di punti.

Il proprietario, Marco Mura, di Lotzorai, lo assiste ogni istante insieme alla madre. Il cagnetto è diventato un componente della famiglia con cui vive da dieci anni. Il fatto è successo venerdì scorso, in pieno giorno. Rock è rientrato a casa sanguinante, con la collottola squarciata dalla lama del coltello che qualcuno ha usato contro l’animale. Mura è rimasto attonito, vedendo il suo amico a quattro zampe devastato dal dolore e agonizzante. Di corsa l’ha accompagnato dalla veterinaria che ha salvato la vita al cane con un delicato intervento. Rock aveva la collottola inzuppata di sangue e le condizioni non lasciavano presagire nulla di buono. Il suo proprietario ha voluto denunciare l’accaduto confidando in qualcuno che potrebbe aver visto la scena così da perseguire i responsabili della brutale aggressione. Mura si è rivolto ai carabinieri di Lanusei, raccontando quali tragitti compie, di consueto, il suo cane nell’agglomerato urbano. «Spero che un fatto simile non accada più, né a Rock né a nessun altro cane», ha ripetuto anche ieri il 43enne. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 