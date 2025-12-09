Ferito al collo a coltellate, stabili le condizioni di Rock 

Le condizioni del cane Rock sono stabili. Il meticcio, ferito alla collottola con un coltello, ieri è stato sottoposto a nuovi accertamenti nello studio della veterinaria che gli ha suturato la profonda ferita applicandogli una novantina di punti.

Il proprietario, Marco Mura, di Lotzorai, lo assiste ogni istante insieme alla madre. Il cagnetto è diventato un componente della famiglia con cui vive da dieci anni. Il fatto è successo venerdì scorso, in pieno giorno. Rock è rientrato a casa sanguinante, con la collottola squarciata dalla lama del coltello che qualcuno ha usato contro l’animale. Mura è rimasto attonito, vedendo il suo amico a quattro zampe devastato dal dolore e agonizzante. Di corsa l’ha accompagnato dalla veterinaria che ha salvato la vita al cane con un delicato intervento. Rock aveva la collottola inzuppata di sangue e le condizioni non lasciavano presagire nulla di buono. Il suo proprietario ha voluto denunciare l’accaduto confidando in qualcuno che potrebbe aver visto la scena così da perseguire i responsabili della brutale aggressione. Mura si è rivolto ai carabinieri di Lanusei, raccontando quali tragitti compie, di consueto, il suo cane nell’agglomerato urbano. «Spero che un fatto simile non accada più, né a Rock né a nessun altro cane», ha ripetuto anche ieri il 43enne. (ro. se.)

