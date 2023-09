Ferito ai piedi dall’elica di una barca 

Un pensionato 71enne di origini genovesi è stato falciato da un gommone che transitava vicino a Punta Caragoli, al largo delle coste di Calasetta. Enrico Battistoni, da tempo residente nel paese sulcitano, molto conosciuto proprio per la sua passione per i fondali marini, anche ieri ha colto la palla al balzo, grazie alla splendida giornata che sin dalle prime ore del mattino offriva la possibilità di perlustrare quella zona del litorale ricco di grotte sottomarine.

L’incidente

Intorno alle 14, l'elica un gommone con a bordo un gruppo di turisti tedeschi lo ha travolto. L’urto è stato tremendo: i sub ha riportato una serie di ferite molto gravi ai piedi e alle gambe. La dinamica dell’incidente deve essere ancora definita. Sarà il personale dell’ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco e in particolar modo la delegazione di spiaggia di Calasetta ad effettuare tutti i controlli e gli accertamenti. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.

I primi soccorsi sono stati prestati proprio dalle persone che si trovavano a bordo del gommone. Da subito hanno capito la gravità della situazione. Resta da appurare se il sub avesse segnalato la sua presenza e nel caso, per quale motivo chi conduceva il gommone, non abbia rallentato e deciso di cambiare direzione. Potrebbe essere stata proprio la velocità del natante ad aver determinato l’urto con il sub e le successive conseguenze.

I soccorsi

I turisti hanno caricato a bordo il ferito e raggiunto il porto di Calasetta dove ad aspettarli c’era l’ambulanza medicalizzata. Vista la natura delle ferite e soprattutto la gravità della situazione, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, Enrico Battistoni, si trova ricoverato in gravi condizioni. Dalle prime sommarie informazioni risulta che non sarebbe in pericolo di vita. Destano preoccupazione le importanti ferite che hanno interessato i tendini degli arti inferiori. L’autorità marittima ancora una volta raccomanda attenzione e prudenza a chi va per mare, soprattutto a chi non conosce le coste delle località balneari della zona.

