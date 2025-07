Ferito a un braccio: «Mi hanno sparato» 

È arrivato sanguinante al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, con una vistosa ferita a un braccio causata a quanto pare da un colpo d’arma da fuoco. «Mi hanno sparato», avrebbe detto ai medici che a quel punto hanno immediatamente allertato i carabinieri.

L’uomo, un 38enne residente a Monserrato già noto alle forze dell’ordine, ha poi confermato la sua versione dei fatti anche ai militari, sostenendo di essere stato colpito mentre si trovata in via Bosco Cappuccio, nel quartiere di San Michele, ma di non sapere chi gli abbia sparato e perché. Un mistero sul quale gli investigatori dell’Arma sperano di fare chiarezza nelle prossime ore. L’ipotesi principale è quella di un regolamento di conti, ma per ora non si esclude alcuna pista. Quanto alle condizioni del ferito sono rassicuranti: non è in pericolo di vita.

L’allarme

Erano passate da poco le 18 di ieri quando, all’ospedale di via Peretti, si è presentato un uomo visibilmente sofferente. La situazione è apparsa subito anomala al personale del pronto soccorso: il 38enne aveva infatti una vistosa ferita a un braccio, causata molto probabilmente da un colpo di pistola.

Così, dopo avergli prestato le prime cure, i medici hanno allertato il 112. Nel giro di pochi minuti al Brotzu è arrivata una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri che ha subito interrogato il ferito per cercare di capire cosa fosse accaduto. «Mi hanno sparato mentre mi trovavo in via Bosco Cappuccio – avrebbe raccontato – e subito dopo sono scappati». L’uomo non avrebbe però riconosciuto gli attentatori, né avrebbe fornito una spiegazione sul perché ce l’avessero con lui.

Le indagini

A quel punto i militari sono andati in via Bosco Cappuccio, nel punto in cui sarebbe avvenuta la sparatoria. Qui hanno eseguito un accurato sopralluogo, acquisendo anche le immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La visione dei filmati potrebbe infatti chiarire molti aspetti della misteriosa vicenda.

Interrogate anche diverse persone che potrebbero aver assistito alla sparatoria. In particolare gli inquirenti vogliono verificare se prima del ferimento ci sia stata una lite. L’inchiesta è proseguita per tutta la notte nel tentativo di individuare i responsabili, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il movente. La sensazione è che la svolta sia imminente.

