Ferito a martellate Volkov, braccio destro di Navalny 

Mosca. Hanno sfondato il finestrino della sua auto, gli hanno spruzzato liquido urticante negli occhi e poi lo hanno colpito a martellate: così è stato aggredito davanti alla sua casa in Lituania Leonid Volkov, braccio destro e grande amico personale di Alexei Navalny, il dissidente russo morto in circostanze misteriose in Siberia. A denunciare l'intimidazione è Kira Yarmysh, la portavoce di Navalny.

Intanto decine di droni ucraini che colpiscono in profondità nel territorio russo in contemporanea con un’offensiva di combattenti russi inquadrati nelle forze di Kiev che cercano di penetrare all’interno della Federazione russa.

A tre giorni dall’inizio delle operazioni di voto per le presidenziali in Russia, a cui Vladimir Putin si presenta per un quinto mandato, dall’Ucraina è partito il più vasto attacco coordinato contro Mosca dall’inizio del conflitto. Le tre formazioni militari che hanno partecipato all’offensiva di terra - la legione Libertà alla Russia, il Corpo dei Volontari Rdk e il Battaglione Siberiano - hanno rivendicato la conquista di due villaggi russi vicino alla frontiera: Lozova Rudka, nella regione di Belgorod, e Tyotkino, in quella di Kursk. Ma Mosca nega, affermando di avere respinto gli invasori, che definisce “ucraini”, martellandoli con aviazione, missili e artiglieria.

Nella regione di Ivanovo, invece, a 250 chilometri da Mosca, è precipitato un aereo da trasporto militare Ilyushin-76. A bordo si trovavano 15 persone. Il ministero della Difesa ha citato testimonianze secondo cui il velivolo si è schiantato in decollo dopo che un motore ha preso fuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA