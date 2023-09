Feriti operatori del Soccorso alpino 

Un mezzo del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Nuoro si è ribaltato sulla strada che da Oliena conduce a Nuoro. Tre persone dell’equipaggio sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale San Francesco. Sul luogo dell’incidente, accaduto in un tratto rettilineo, è atterrato l’elicottero dell’Areus e sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Il fatto

L’incidente è accaduto intorno alle 19 di ieri. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del fuoristrada Suzuki Santana che si è ribaltato finendo fuori dalla carreggiata. Immediato è scattato l’allarme per attivare la macchina dei soccorsi. La centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato sul posto l’elicottero e le squadre a terra. Le condizioni dei tecnici coinvolti sono state valutate sul posto dalle varie équipe e, per precauzione, trasportati al Pronto soccorso dove i medici hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso.

Costante impegno

L’equipaggio del Soccorso alpino e speleologico stava rientrando da un’esercitazione condotta nelle ore precedenti. Le squadre del Cnsas sono impegnate costantemente, fra le altre attività di emergenza, in interventi in luoghi impervi dove gli angeli del soccorso arrivano con il loro bagaglio d’esperienza e tutto l’equipaggiamento adeguato. Come avvenuto sabato pomeriggio quando, a Cala Gonone, cinque tecnici hanno recuperato insieme all’elicottero dell’Areus un’escursionista ceca caduta durante un’arrampicata. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA