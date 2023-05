Feriti militari Nato negli scontri in Kosovo, 14 sono italiani 

Pristina. Le nuove tensioni nel nord del Kosovo rischiano di far precipitare la situazione nel cuore dei Balcani, con la contrapposizione etnica che ha registrato ieri un'escalation preoccupante sfociata in violenti scontri fra militari della Forza Nato e manifestanti serbi che si oppongono all'entrata in servizio di nuovi sindaci di etnia albanese nei quattro maggiori comuni del nord a maggioranza serba.

Tensione crescente

Venticinque militari della Kfor, la forza Nato in Kosovo, tra cui quattordici italiani (alpini del nono reggimento L’Aquila), sono rimasti feriti a Zvecan, nel nord del Paese. Tre degli italiani sono gravi ma non in pericolo di vita: avrebbero riportato ustioni e fratture causate da bombe molotov. I nuovi gravi incidenti, dopo quelli di venerdì scorso, sono avvenuti a Zvecan, dove i militari della Kfor, dopo ripetuti avvertimenti e appelli alla levata dei blocchi che impedivano anche il movimento dei mezzi della polizia locale, hanno affrontato i dimostranti serbi che assediavano da ore il municipio per impedire al nuovo sindaco di insediarsi.I militari hanno fatto largo uso di sfollagente, lacrimogeni e bombe assordanti, mentre i serbi hanno risposto con un fitto lancio di sassi, bottiglie, molotov.

La guerra in Ucraina

Sul fronte del conflitto in Ucraina, si intensificano i raid missilistici e i bombardamenti con lo scopo evidente delle due parti di scardinare l'organizzazione della macchina bellica nemica in vista di una controffensiva che Kiev prepara e Mosca cerca di far fallire sul nascere. La Russia è tornata a bombardare varie regioni dell'Ucraina, tra cui la capitale Kiev. Intanto, Vladimir Putin ha firmato e promulgato la legge per l'uscita di Mosca dal Trattato sulle forze convenzionali in Europa. Questo, dopo la sospensione nei mesi scorsi da parte di Mosca del New Start con gli Usa sulla limitazione delle testate atomiche.