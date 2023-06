Feriti in un incidente, salta l’esame di maturità 

Hanno rischiato la vita in uno dei giorni più importanti della loro vita: cinque ragazzi di Giba e Sant’Anna Arresi, di età compresa tra i 18 e 20 anni, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale mentre si recavano a Carbonia per sostenere l’esame di maturità.

Lo schianto

Si tratta di Yuri Urru, Daniele Cabras e Nicola Olianas di Giba e Luca Uccheddu e Corrado Manca di Sant’Anna Arresi: si trovavano tutti a bordo di una Suzuki Ignis condotta da Manca quando, mentre percorrevano la strada statale 195 da Giba in direzione San Giovanni Suergiu, poco dopo le curve di Campissa, per cause da accertare sono andati contro un muretto di cemento armato. Era un muretto a protezione di un piccolo canale che scorre sotto la sede stradale. Secondo le prime informazioni, pare che il conducente sia stata punto da un’ape e abbia perso il controllo della vettura. Dopo il terribile impatto l’auto è carambolata al centro della carreggiata, che fortunatamente in quel momento non era percorsa da altri mezzi. Immediata la chiamata al 118 che, appurata la gravità dell’impatto con la vettura andata completamente distrutta, ha inviato sul posto quattro ambulanze, l’elisoccorso decollato dalla base di Elmas. I vigili del fuoco di Carbonia, che hanno dovuto lavorare parecchio per estrarre uno dei ragazzi rimasto incastrato tra le lamiere. Le condizioni di tutti son apparse gravi: Manca e Uccheddu sono stati trasportati al Brotzu, rispettivamente con l’ambulanza la Mike 75 arrivata dal presidio ospedaliero Sirai e dall’elisoccorso che atterrato in campo adiacente alla strada. Gli altri tre feriti son stati portati in codice rosso dal personale del 118 della Sulcis Emergenze di San Giovanni Suergiu, Asvoc di Carbonia e Soccorso Giba all’ospedale Sirai di Carbonia: tutti e tre hanno riportato politraumi dovuti allo schiacciamento e diverse fratture. Sul posto anche il personale dell’Anas, che ha provveduto a effettuare la pulizia della sede stradale, che è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con il traffico deviato verso le strade provinciali adiacenti.

La scuola

Tutti e cinque ragazzi, ha spiegato la preside dell’Istituto Angioy Teresa Florio, avranno la possibilità grazie alle supplettive di posticipare l’esame di maturità: «Ho appreso dell’assenza dei cinque ragazzi che frequentano il nostro istituto – ha detto – spero che si riprendano presto, e come previsto dalle normativei avranno la possibilità si sostenere l’esame con prove supplettive se le condizioni lo permetteranno o comunque in via straordinaria prima dell’inizio del nuovo anno scolastico». Grande il dispiacere dei sindaci di Giba eSant’Anna Arresi: «Augurouna pronta guarigione a tutti e cinque i ragazzi – ha detto Andrea Pisanu – mi auguro che questo ennesimo incidente porti Anas a sveltire la messa in sicurezza». Maria Teresa Diana ha aggiunto: «Siamo tutti profondamente scossi e auguriamo ai ragazzi di riprendersi in breve tempo, Tutta la comunità gli è vicina».