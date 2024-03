Feriti 2 anziani di Rio Murtas in un incidente 

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri per un incidente stradale avvenuto lungo la statale 293 nel territorio comunale di Nuxis. Un fuoristrada guidato da un anziano di Rio Murtas, Antonio Manca di 78 anni, che viaggiava insieme alla moglie Antonella Piredda di 72 anni, è stata centrato, dopo essere uscita dall’incrocio della frazione di Is Aioas, da un camioncino su cui viaggiavano tre operai di un’impresa edile di Sant’Anna Arresi. Ad avere la peggio i due anziani la cui auto è finita nella cunetta: una barra di protezione in legno non è stata sufficiente a limitare i danni dell’impatti. I due sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Sul posto i volontari del soccorso di Giba e la medicalizzata del Sirai, i carabinieri di Nuxis e poco più tardi, mentre sulla statale si creava una lunga fila, sono arrivati i vigili del fuoco. Illesi gli operai mentre i due anziani sono stati accompagnati al Sirai di Carbonia, la prognosi ieri sera era ancora riservata. (m. g. p.)

