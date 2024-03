Ferita la donna accusata di aver accoltellato il padre 

Una vistosa ecchimosi sul volto e una ferita da coltello sul fianco destro. In tribunale davanti al gip, Sergio De Luca, si è presentata così Valentina Casu, la 30enne accusata di tentato omicidio per aver accoltellato nel sonno il padre 58enne, nella loro casa di Osilo. Lo avrebbe colpito sulla spalla e sull’avambraccio la notte tra venerdì e sabato. Sottoposta all’interrogatorio di garanzia, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. «Non volevo uccidere mio padre», ha detto al giudice che non ha convalidato l’arresto della 30enne, perché non avvenuto in flagranza, ma sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere e con la massima urgenza anche la perizia psichiatrica, con la possibilità di disporne il ricovero in una struttura più idonea.

Alla presenza dell’avvocato difensore Patrizia Marcori, del pm e di entrambi i genitori, la giovane è apparsa confusa e dagli stessi atti del giudice appare una situazione poco chiara. Si indaga per capire le ragioni di quei lividi sul volto, causati da uno schiaffo, il perché di quella ferita da coltello che l’ha costretta a rivolgersi al pronto soccorso. Per ora si conosce soltanto la versione del padre, il quale conferma di aver subito dei colpi inferti dalla figlia verso l’1.40 con un coltello dalla lama lunga circa 28 centimetri.

