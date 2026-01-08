VaiOnline
Ventimiglia.
09 gennaio 2026 alle 00:15

Ferita con le forbici dal compagno, salta dal balcone per salvarsi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Genova. Una lite: l’ennesima, dicono i vicini. Urla e insulti davanti al figlio più grande e ai vicini, che hanno chiamato carabinieri e soccorsi. Poi un paio di forbici usate come una lama per sfregiarle il volto e la ricerca di un coltello per ammazzarla. È stata quella manciata di secondi che probabilmente ha salvato la vita di Veronica S., una 44enne sposata con Modesto, 20 anni più di lei, dal quale ha avuto due figli: la donna ha avuto il coraggio di buttarsi giù dal terrazzo, al primo piano.

È accaduto ieri mattina a Ventimiglia. L’uomo adesso è in carcere, accusato di tentato omicidio. La donna invece è all'ospedale con tagli sul viso e sulle mani e un brutto trauma dorsale. Quando i vicini hanno sentito le urla hanno pensato alla solita litigata: una consuetudine, per la coppia. Poi però hanno visto la donna sul terrazzo del primo piano e il marito che la teneva per i capelli e la colpiva con le forbici. Lei cercava di parare i colpi con le mani, ma una forbiciata le ha squarciato il volto. Lui continuava a urlarle: «Ti ammazzo, ti ammazzo». A un certo punto, senza smettere di gridare, sarebbe rientrato in casa per andare a prendere un coltello.

Veronica ha capito che poteva salvarsi: ha scavalcato la balaustra del balcone facendo conto sul cavo dei panni stesi. Ma il cavo si è rotto sotto il suo peso e la donna è precipitata giù, nel cortile, facendo un volo di almeno tre metri e sbattendo forte la schiena sotto gli occhi attoniti dei vicini di casa.

Soccorsi e carabinieri sono arrivati immediatamente. Veronica, con l'elisoccorso, è stata trasferita all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per il grave trauma dorsale mentre i carabinieri hanno fatto salire sull'auto di servizio Modesto per portarlo in caserma. Nel pomeriggio, mentre i medici del Santa Corona di Pietra Ligure si occupavano di ricucire le ferite subite dalla donna, l’uomo è stato arrestato. Per lui, l’accusa di tentato omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 