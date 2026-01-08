Ferita con le forbici dal compagno, salta dal balcone per salvarsi 

Genova. Una lite: l’ennesima, dicono i vicini. Urla e insulti davanti al figlio più grande e ai vicini, che hanno chiamato carabinieri e soccorsi. Poi un paio di forbici usate come una lama per sfregiarle il volto e la ricerca di un coltello per ammazzarla. È stata quella manciata di secondi che probabilmente ha salvato la vita di Veronica S., una 44enne sposata con Modesto, 20 anni più di lei, dal quale ha avuto due figli: la donna ha avuto il coraggio di buttarsi giù dal terrazzo, al primo piano.

È accaduto ieri mattina a Ventimiglia. L’uomo adesso è in carcere, accusato di tentato omicidio. La donna invece è all'ospedale con tagli sul viso e sulle mani e un brutto trauma dorsale. Quando i vicini hanno sentito le urla hanno pensato alla solita litigata: una consuetudine, per la coppia. Poi però hanno visto la donna sul terrazzo del primo piano e il marito che la teneva per i capelli e la colpiva con le forbici. Lei cercava di parare i colpi con le mani, ma una forbiciata le ha squarciato il volto. Lui continuava a urlarle: «Ti ammazzo, ti ammazzo». A un certo punto, senza smettere di gridare, sarebbe rientrato in casa per andare a prendere un coltello.

Veronica ha capito che poteva salvarsi: ha scavalcato la balaustra del balcone facendo conto sul cavo dei panni stesi. Ma il cavo si è rotto sotto il suo peso e la donna è precipitata giù, nel cortile, facendo un volo di almeno tre metri e sbattendo forte la schiena sotto gli occhi attoniti dei vicini di casa.

Soccorsi e carabinieri sono arrivati immediatamente. Veronica, con l'elisoccorso, è stata trasferita all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per il grave trauma dorsale mentre i carabinieri hanno fatto salire sull'auto di servizio Modesto per portarlo in caserma. Nel pomeriggio, mentre i medici del Santa Corona di Pietra Ligure si occupavano di ricucire le ferite subite dalla donna, l’uomo è stato arrestato. Per lui, l’accusa di tentato omicidio.

