Ferita a coltellate dal marito  nel parcheggio del supermarket 

BERGAMO. A soli tre giorni dall'omicidio di Mamadi Tunkara, accoltellato venerdì in pieno centro a Bergamo, un’altra aggressione con il coltello scuote la Bergamasca: a Seriate, nel parcheggio del supermercato Lidl, una donna di 39 anni è stata accoltellata davanti a numerosi clienti dal marito, che aveva già denunciato per maltrattamenti.

La donna, romena come il suo aggressore, è stata portata in gravi condizioni all'ospedale mentre l'uomo, Daniel Manda, autotrasportatore di 48 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo che i clienti del punto vendita lo hanno bloccato: prima lanciandogli addosso alcuni sassi presi da un'aiuola, per tentare di fermare l'assalto, e poi disarmandolo con un ombrello. È intervenuto anche un militare dell'Esercito, libero dal servizio, che è rimasto ferito a sua volta in modo lieve a un orecchio. Prima di venir bloccato, l'aggressore è comunque riuscito a colpire diverse volte con un coltello da cucina la compagna.

La 39enne è ora ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata: non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono comunque gravissime. Manda fino al primo ottobre del 2024 era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, poi terminato dopo che la donna aveva ritirato la denuncia. Nel frattempo era stato comunque condannato dal Tribunale per i reati contestati.

