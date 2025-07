Ferisce un uomo con una coltellata a un braccio: fermata dagli agenti e portata in questura 

Una lite iniziata nelle abitazioni “di fortuna” di viale La Plaia, accanto all’ex struttura regionale occupata e usata in passata come dormitorio, è finita nel sangue. Un uomo, secondo la prima ricostruzione degli agenti delle volanti intervenuti con quattro pattuglie, sarebbe stato colpito con una coltellata a un braccio da una conoscente. Ma su quanto successo ieri pomeriggio ci sono poche certezze perché sia il ferito (un cittadino straniero) che la donna (una cagliaritana) non sono stati particolarmente collaborativi.

L’uomo, soccorso dal 118, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti. La ferita non è particolarmete grave. La donna invece è stata portata in questura: ora rischia una denuncia per lesioni aggravate. (m. v.)

