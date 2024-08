Ferisce un pitbull con la motosega 

Inseguimento da Far West tra le strade di Monte Attu. Al volante del suo fuoristrada, un uomo di Tortolì ha dato la caccia a uno sparuto gruppo di ragazzi che portavano a passeggio un pitbull. L’automobilista è riuscito a raggiungere l’animale, ferendolo con la lama della motosega che aveva con sé. L’episodio ha creato panico tra i residenti del quartiere che hanno subito chiamato i carabinieri. Quello accaduto mercoledì sera tra le strade del rione periferico è un fatto con contorni tutti da chiarire. I militari della stazione di Tortolì, intervenuti sul posto, dove in supporto è arrivata anche la volante del commissariato di polizia, sono impegnati nella ricostruzione dei fatti e mantengono il più stretto riserbo.

L’episodio

Erano le 21.30 di mercoledì. Tra le strade di Monte Attu, popoloso quartiere di oltre 2 mila residenti, la consueta quiete. A un tratto lo stridio degli pneumatici di un fuoristrada ha allarmato i residenti. Il mezzo viaggiava a velocità sostenuta tra gli stretti vicoli, attraversando uno stradello pedonale che collega piazza Soro e via Frugoni. L’uomo inseguiva alcuni giovani con il pitbull in custodia. Quel che è successo nei minuti successivi è tutto da chiarire, ma il ferimento del cane con la motosega è finora l’unica certezza di una vicenda su cui i carabinieri sono chiamati a fare luce. L’animale sarebbe stato colpito sulla schiena, era sanguinante ma non in pericolo di vita ed è stato sottoposto alle cure di un veterinario. Il movente è da accertare, sebbene l’ipotesi più accreditata al momento sia quella di un regolamento di conti. Il cane in una precedente circostanza avrebbe aggredito alcuni bambini.

Era sorvegliato

Nel recente passato, la proprietaria del pitbull, una donna che risiede a Monte Attu, era stata sanzionata in due circostanze per omessa custodia dell’animale. La polizia locale, destinataria di numerose segnalazioni provenienti dal quartiere per presunti comportamenti violenti, aveva trasmesso gli atti in Prefettura e al Servizio veterinario dell’Asl Ogliastra.

RIPRODUZIONE RISERVATA