Ferisce il padre e un carabiniere 

Prima le botte al padre, in casa. Ma quando un carabiniere, insieme a un collega, ha raggiunto l’abitazione per salvare l’anziano dalla furia del figlio 45enne, quest’ultimo ha lanciato addosso al militare una bomba carta, ferendolo. A Dolianova, in via Sicilia, ieri notte sono arrivate tre ambulanze, oltre le gazzelle dell’Arma.

Erano passate le 22,30 quando l’allarme è scattato al 112, il numero unico di emergenza. Solo oggi si capirà meglio chi ha chiesto aiuto per quel genitore contro cui si è scagliato il figlio, un uomo già noto alle forze dell’ordine. Ma la violenza non si è fermata lì, stando alla prima ricostruzione. Il carabiniere che stava prestando soccorso è stato colpito da un ordigno costruito artigianalmente, un aspetto su cui gli investigatori dovranno fare ulteriore chiarezza. Almeno per capire come mai il 45enne fosse in possesso di una bomba carta. Resta il fatto che il militare, colto alla sprovvista, non ha potuto difendersi: è rimasto ferito all’avambraccio ed è stato trasferito per le cure al Santissima Trinità di Cagliari, in codice giallo. In via Sicilia il 118 è arrivato anche con una medicalizzata, vista la concreta possibilità che per il 45enne scattasse il Tso, oltre il fermo. Solo oggi si conosceranno tutti i dettagli.

