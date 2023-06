«Ferie pagate al dirigente? Un regalo» 

Nella Nuoro che galleggia in tanti settori per via della penuria delle casse comunali, succede che 7863,48 euro finiscano in un rimborso che sembrerebbe non dovuto. Felice Corda, ex direttore provinciale dell’allora Ente Foreste, denuncia quello che appare un “regalo” al dirigente dimissionario del settore Bilancio e Tributi del Comune. Spiega: «Segnalo alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti lo sperpero del denaro pubblico e il danno erariale per una determinazione, che in termini giuridici non ha né capo né coda. La legge 135/12 vieta la monetizzazione delle ferie non godute da tutti i dipendenti pubblici. Un dirigente ha potere di gestione delle ferie proprie e dei dipendenti che a lui fanno capo. I soli 3 casi in cui è ammesso il pagamento delle ferie non godute sono morte, grave malattia e maternità del lavoratore; non certo l’incapacità di averle programmate e godute per tempo. Non esiste documento con cui sindaco o segretario possono aver legittimamente bloccato le ferie: non è tra le loro funzioni».

«La violazione comporta il recupero delle somme indebitamente erogate ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente responsabile del pagamento», insiste Corda. L’assessora al Bilancio, Rachele Piras, citata in passato con l’ex dirigente dimissionario per una dilazione di pagamento ventennale al tasso dello 0,01%, dice: «Non perdo tempo ad occuparmi di queste cose». (s. d.)

