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Tertenia.
26 giugno 2026 alle 01:21

«Ferie gratis al medico di Sarrala» 

Frazione rimasta senza Guardia: provocazione del primo cittadino Murgia 

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Casa e vacanze gratis al medico che si stabilirà a Sarrala, la marina di Tertenia rimasta orfana per il quarto anno di fila della guardia medica turistica. La proposta arriva da Giulio Murgia, da quasi dieci anni sindaco del paese di 3.850 residenti che d’estate sfora le 10mila presenze.

I turisti, oltre ai residenti che spesso trovano la sede della guardia medica ordinaria chiusa per indisponibilità di professionisti, sono destinati a rimanere senza assistenza sanitaria perché l’Asl Ogliastra non può attivare la guardia medica turistica. A Tertenia come a Santa Maria Navarrese.

Villeggiatura a costo zero

La proposta del sindaco Murgia sbatte, però, contro la burocrazia. Il servizio sanitario è prerogativa regionale e, dunque, va ben oltre le competenze di un primo cittadino che però cerca di andare incontro ai cittadini. Il capo dell’esecutivo ha la valigia in mano (ha annunciato che il prossimo anno non si ricandiderà), ma non arretra sul fronte sanitario: «Gli accessi annuali alla guardia medica ordinaria di Tortolì sono 1.200, a Bari Sardo 500 e da noi 90. Due sono le cose: o siamo tutti superman e ciascuno di noi gode di ottima condizione oppure significa che qui la sede è spesso chiusa. Direi più la seconda delle due ipotesi».

Tagli in vista

Ieri pomeriggio, a Talana si è tenuto un Consiglio comunale straordinario. L’assemblea, a cui hanno preso parte anche cittadini di Urzulei (i due paesi condividono lo stesso punto guardia) è stata aperta con la condivisione di idee e proposte a difesa di un servizio indispensabile per la comunità.

Al centro del confronto l’ipotetica revisione della geografia delle sedi di guardia medica sul territorio ogliastrino. In sostanza, la Regione valuta un nuovo dimensionamento con la soppressione di alcuni ambulatori. Una sorta di cura dimagrante per l’assistenza sul territorio, rintuzzata con case di comunità (centro di eccellenza a Tortolì e i quattro periferici a Lanusei, Jerzu, Seui e Villagrande). «Propongo alla Giunta regionale di consentire all’Asl Ogliastra di poter disporre di risorse per l’attuazione di un progetto che, in maniera autonoma, possa arruolare il personale necessario sia per le guardie turistiche che per le guardie mediche», ha detto Christian Loddo, nella doppia veste di sindaco e presidente del Comitato di distretto sanitario.

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