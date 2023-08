Ferie finite, l’ospedale riparte a singhiozzo 

Concluso il periodo di ferie che ha portato alla chiusura temporanea dell’ospedale di comunità recentemente aperto, ieri ci si aspettava la riapertura a pieno ritmo ma il Comitato in difesa dell’ospedale sostiene che il servizio non è ripreso mentre la Asl replica sostenendo che si è ripartiti. In una nota i rappresentanti del Comitato fanno riferimento al recente incontro con il manager Antonio Serusi che aveva dato «rassicurazioni per la riapertura il primo agosto». «Constatiamo che quelle parole sono state puntualmente disattese – dicono dal Comitato- La continuità del servizio è fondamentale per evitare ulteriori disagi ai pazienti. Rinnoviamo con forza le nostre richieste per l’immediato ripristino di un servizio importante in un periodo in cui l’offerta sanitaria pubblica è alquanto impoverita sul nostro territorio, complice la carenza dei medici di base». Posizione nettamente diversa dalla Asl. «L’ospedale di comunità è stato riaperto il primo agosto - chiarisce Serusi – Il medico e gli infermieri nella giornata di ieri hanno valutato le richieste di inserimento dei pazienti. Due ingressi avverranno giovedì e uno venerdì». Il direttore generale ricorda che «l’ospedale di comunità di Ghilarza è il primo in Sardegna, stiamo sperimentando le soluzioni di gestione. L’ospedale è a trazione infermieristica, il medico è un consulente che garantisce da 4 a 6 ore».

