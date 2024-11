Ferì una compagna, stangati i genitori 

Pistoia. Nel giro di pochi mesi in Toscana un’altra sentenza pone in capo ai genitori la responsabilità di intemperanze dei figli, in particolare per lesioni ad altri minorenni, e li condanna a risarcire la famiglia della persona ferita. Dopo un caso di bullismo in un giardino di Firenze regolato in tribunale l’estate scorsa - la famiglia del responsabile deve risarcire un ragazzo che ebbe fratture doppie a entrambe le braccia dopo un violento spintone - una coppia dovrà versare 85mila euro ai familiari di un’alunna che la figlia spinse, facendola cadere per le scale e causandole una ferita alla testa dopo l’impatto contro uno spigolo.

«Regole basilari»

Secondo il tribunale i genitori vanno condannati perché non avrebbero impartito alla figlia «un’istruzione consona al rispetto delle regole basilari della civile coesistenza». Il tribunale ha anche «tenuto conto della grave e immotivata spinta» e ricorda che ogni genitore «ha l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Nella vicenda di Pistoia la spinta fu data nei corridoi mentre la ragazza rimasta ferita andava verso gli armadietti, autorizzata dalla docente in classe. Spinta volontariamente alla schiena dalla compagna, finì contro una colonna: passò tre giorni in ospedale con una ferita lacero-contusa alla testa e fu dimessa con 20 giorni di prognosi. L’indennizzo di oltre 85 mila euro comprende le spese legali.

Il precedente

Il tribunale ha anche stabilito un concorso di responsabilità con la scuola perché nessun docente avrebbe vigilato le alunne. La scuola si è difesa affermando che il sinistro si verificò «in un ambiente noto alle alunne e privo di particolari profili di pericolosità»: posizione respinta dal tribunale perché in quel momento nel corridoio non c’era personale docente a sorvegliare. Era stato invece stabilito che i genitori del minorenne che durante una partitella di calcio spinse un ragazzino più piccolo, causandogli la frattura di radio e ulna, pagassero 22mila euro di risarcimento. «L’obbligo di vigilanza per i genitori del minore», scrisse il giudice, «va correlato» all’obbligo di educazione, e «i genitori devono vigilare che l’educazione impartita sia consona e idonea». In entrambe queste vicende i genitori non erano presenti al momento dell’atto violento dei loro figli.

