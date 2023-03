Ferì per difesa, no all’indennizzo 

Accusata di tentato omicidio, arrestata, assolta in appello per legittima difesa, Giovanna Sanna aveva chiesto di essere risarcita (516 mila euro) per il mese di carcere e i 237 giorni trascorsi agli arresti domiciliari. La donna, nel gennaio del 2018, accoltellò il compagno Marcello Cuguttu, ma la Corte d’Appello di Sassari (annullando una prima sentenza di condanna a un anno e sei mesi di carcere) ha stabilito che agì per difendersi e la ha assolta. I giudici hanno anche stabilito, ora il provvedimento è definitivo, che non le spetta l’indennizzo per l’ingiusta detenzione. Perché? Nel provvedimento con il quale viene rigettata l’istanza di risarcimento, si legge che la donna, subito dopo l’arresto (l’accoltellamento del marito è avvenuto nella casa della coppia, ad Ozieri) non collaborò con la giustizia, non fornì elementi veritieri e fondati per fare chiarezza sul caso. Lei stessa ferita, i vestiti stracciati, sconvolta, raccontò cose non vere ai Carabinieri, si legge nell’ordinanza di rigetto, e così da sola fece in modo che per lei si aprissero le porte del carcere di Bancali.

Danno e beffa

La donna, madre di un bambino, ha deciso di fermarsi, niente appelli contro il no all’indennizzo. Il suo legale, l’avvocato Abele Cherchi, negli atti del procedimento avviato davanti alla Corte d’Appello di Sassari, scrive: «Per la mia assistita, oltre il danno la beffa. Costretta a difendersi da una aggressione, è passata per delinquente ed è finita in carcere. Ora chiede di essere risarcita per iniziare una nuova vita insieme al figlio».

Invece niente, nessun indennizzo e, anzi, un’ordinanza che in sostanza attribuisce a Giovanna Sanna una sorta di concorso di colpa nella vicenda che l’ha fatta finire, ingiustamente, in carcere.

Una relazione tossica