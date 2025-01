Ferentino travolto, per l’Esperia una bella conferma 

Esperia 82

Ferentino 53

Confelici Carni Cagliari : Manca, Cabriolu 6, Giordano 13, Potì 9, Villani, Thiam 10, Picciau 13, Locci 3, Maresca 14, Corsi 2, Pili, Sanna 12. Allenatore Manca

Basket Ferentino : Okereke 5, Serra, Gerlero 11, Gaeta 16, Rullo 6, Moretti ne, Ascenzi ne, Ciarpella 5, Cernic 3, Bisconti 7. Allenatore Lulli

Parziali : 26-17; 41-30; 62-40



La Confelici Cagliari ha ritrovato la strada maestra. E se il blitz di una settimana fa a Vasto rappresentava già un consistente indizio in tal senso, la prova definitiva è arrivata ieri a Monte Mixi, con un’altra larga e convincente affermazione a spese di Ferentino, squadra senz’altro più competitiva di quanto non lasci intendere il terz’ultimo posto nella classifica della Serie B Interregionale.

Il punteggio finale di 82-53 in favore dei granata testimonia bene l’andamento di una partita dominata in lungo e in largo grazie a due ingredienti fondamentali: piglio deciso fin dalle prime battute e alte percentuali nel tiro da tre punti (57%). L’ottima prova di squadra emerge anche dal tabellino, con ben 5 giocatori in doppia cifra. E in attesa del match di domani tra Viterbo e Amatori Pescara, i cagliaritani si godono il secondo posto solitario alle spalle della Carver. All’orizzonte, invece, ci sono i prossimi due scontri diretti con Stella Ebk e Pescara, molto delicati in vista della Poule Gold.

In via Pessagno c’è stata storia soltanto nelle prime battute: dopo appena 4 minuti l’Esperia è andata in fuga con una tripla di Giordano per il +8. Incapaci di rispondere, i laziali hanno provato a tenersi in piedi al 10’, ma senza mettere mai in discussione il predominio della Confelici. Dopo essersi regalati il vantaggio in doppia cifra alla pausa lunga (41-30), Villani e compagni hanno inserito il turbo nel terzo quarto, piazzando un break di 21-10 che ha permesso di archiviare la pratica con abbondante anticipo. Pura accademia nel finale, con gli esperini capaci di arrotondare il margine fino a toccare anche il +30.



RIPRODUZIONE RISERVATA