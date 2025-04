“Ferdinando” e i sottili giochi di potere 

La fine di un'epoca e la caduta delle maschere con “Ferdinando” di Annibale Ruccello nella mise en scène di Arturo Cirillo, uno dei più interessanti e apprezzati registi italiani contemporanei, che divide il palco con Sabrina Scuccimarra, Anna Rita Vitolo e Riccardo Ciccarelli, e firma un allestimento raffinato e essenziale, con le scenografie di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le musiche di Francesco De Melis e il disegno luci di Paolo Manti.

La sorprendente e avvincente “commedia nera” (premio IDI 1986 come miglior testo teatrale) in cartellone oggi alle 21 all'AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena (per la Stagione di Teatro e Danza 2024-2025 realizzata in collaborazione con Deamater), domani alle 20.30 al Teatro San Giuseppe / Teatro Bocheteatro di Nuoro e dopodomani alle 20.30 al Teatro Centrale di Carbonia affronta il tema delle relazioni, tra la forza dei legami di affetto e di sangue e i sottili giochi di potere, e la seduzione della giovinezza, nella consapevolezza della brevità dell'esistenza umana e dell'approssimarsi della morte.

“Ferdinando” disegna un vivido affresco della società, in una lingua ibrida in cui si mescolano italiano e napoletano, e si inserisce nella grande tradizione del teatro partenopeo, con un inedito “ritratto di famiglia” sullo sfondo della Storia: nel Meridione d'Italia, dopo la caduta del Regno delle Due Sicilie, l'aristocratica Donna Clotilde si ritira nella sua villa vesuviana, in compagnia della cugina Gesualda, tra le visite di Don Catellino, l'ambiguo prete di famiglia, finché l'arrivo di un giovane nipote stravolge gli equilibri.

