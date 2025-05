Feraxi, un’altra estate senza acqua 

Un’altra estate senz’acqua a Feraxi, la borgata di Muravera da cento residenti (con numeri triplicati in estate) e una decina di attività imprenditoriali tra mare, laguna e campagne. A nulla, sino ad oggi, sono servite le proteste e le petizioni portate avanti dai cittadini. E così ieri il caso è approdato direttamente in Consiglio regionale con un’interrogazione presentata da Alessandro Sorgia (Gruppo Misto): «La situazione di Feraxi è inaccettabile – ha sottolineato Sorgia – in una Sardegna che guarda al futuro e parla di transizione ecologica ci sono comunità che non hanno ancora un bene essenziale come l’acqua potabile. È una ferita per la dignità delle persone e per l’equità territoriale».

La beffa

Il paradosso è la presenza nel sottosuolo della borgata di una condotta che serve Costa Rei, distante pochi chilometri. «I cittadini di Feraxi – ha aggiunto Sorgia – continuano a dipendere da pozzi privati ormai a secco a causa della siccità. Abbanoa ha finora respinto ogni richiesta di allaccio, invocando presunti ostacoli tecnici legati alla pressione della condotta». Le soluzioni però ci sarebbero, «serve solo volontà politica e senso di giustizia». La richiesta alla Giunta Todde è dunque quella di «adottare con la massima urgenza un piano di intervento tecnico e finanziario per garantire il diritto all’acqua potabile a tutti i cittadini di Feraxi, anche mediante l’installazione di riduttori di pressione o la realizzazione di un potabilizzatore, come già proposto dagli stessi residenti».

La protesta

Residenti guidati da Franco Sedda che protestano da anni: «Alla fine del 2024 – ricorda Sedda – abbiamo raccolto 250 firme e le abbiamo inoltrate all’attenzione del presidente di Abbanoa. Abbiamo anche allegato una mappa dove è stato evidenziato il percorso della rete idrica di Abbanoa e la dislocazione delle case. Un modo per far capire ancora meglio la situazione paradossale in cui ci troviamo, e cioè i tubi ci passano sotto i piedi ma di acqua nemmeno l’ombra». Il problema, come riportato nella stessa petizione, è che quando vent’anni fa furono eseguiti i lavori per la rete che oggi serve Costa Rei e Capo Ferrato non fu previsto alcun allaccio per Feraxi. Sedda ribadisce che «l’acqua è un bene comune, una necessità e un diritto e dunque ci si attivi per risolvere davvero questa problematica. Noi residenti siamo tutti disponibili a pagare le spese di allaccio». L’auspicio è che questa sia l’ultima estate senz’acqua. E magari anche l’ultima stagione con le strade disastrate. Perché sì, Feraxi è una borgata bella e suggestiva anche perché è un po' selvaggia. Ma sino ad un certo punto.