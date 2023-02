Feraxi, in sicurezza il rio Corr’e Pruna  

Verso la conclusione i lavori da 850 mila euro per il rifacimento degli argini del rio Corr’e Pruna, in località Feraxi. La Giunta comunale di Muravera, per sopperire ai ritardi della Regione nell’erogazione dei fondi, ha autorizzato una anticipazione di cassa pari a mezzo milione di euro per il pagamento, appunto, dei lavori già effettuati alle ditte incaricate.

L’intervento riguardava la messa in sicurezza dell’argine (rotta di sinistra) che nel corso dell’alluvione del 2018 collassò in sette punti. In quell’occasione il rio Corr’e Pruna esondò travolgendo le aziende agricole ed ittiche che si trovavano nei paraggi. Adesso la richiesta è quella di un intervento per la pulizia di alcuni tratti dell’alveo del fiume. Alveo che non viene pulito da quasi quaranta anni e che, in caso di precipitazioni abbondanti, potrebbe ancora una volta essere la causa di esondazioni. (g. a.)

