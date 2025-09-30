Feraxi-Capo Ferrato, la strada incompiuta 

Tempi (ancora) lunghi per il completamento della Feraxi-Capo Ferrato (e quindi per un più breve e agevole collegamento con Costa Rei). Nonostante le rassicurazioni di due anni fa da parte dell’amministrazione comunale di Muravera («Lavori entro settembre 2023”) una delle grandi opere incompiute – c’è ancora uno sterrato pieno di buche - rischia di restare così almeno per un altro anno.

In Aula

A mettere in evidenza i ritardi nel corso dell’ultimo Consiglio comunale il capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu: «Dicevate settembre, ma del 2023. Son passati due anni e ancora non si vede nulla». Da parte di Sestu arriva poi un invito a pensare al passaggio di una condotta idrica a Feraxi, unica borgata che ne è priva: «Vent’anni fa – aggiunge – forse non era prevista, ora sarebbe il caso di provvedere e di realizzare anche la rete fognaria».

Proprio nel 2023 l’opposizione si era mostrata scettica nei confronti della maggioranza che aveva annunciato, appunto, il via al completamento della strada dopo aver ottenuto dalla Regione due milioni e seicentomila euro. «Ci auguriamo di cuore che questa volta – sottolinearono Sestu, Mattana e Zinzula - i lavori possano iniziare e concludersi. Tuttavia occorre precisare che non è la prima volta che i soldi vengono stanziati senza poi arrivare alla conclusione dell'intervento. Riserviamo l'entusiasmo a quando l'intervento realmente comincerà».

I tempi

Da parte della maggioranza, sempre nel corso dell’ultimo Consiglio, non sono mancate le rassicurazioni sui tempi: «La progettazione – chiarisce l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai – sarà affidata entro la fine dell’anno». Una delle spiegazioni sugli ultimi ritardi arriva dal sindaco Salvatore Piu: «In questi anni – dice – abbiamo ottenuto così tanti finanziamenti come non era mai accaduto in passato. Non è stato facile per gli uffici ottemperare a tutte le cose in tempi celeri».

La storia

Il via al rifacimento della Feraxi-Capo Ferrato – snodo fondamentale soprattutto in chiave turistica per raggiungere Costa Rei - fu dato tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 con l’approvazione del progetto definitivo (al tempo l’ente gestore era la Provincia). In vent’anni è stato asfaltato un chilometro di strada e poco più su un totale di circa quattro chilometri. I primi ottocento metri furono realizzati nel 2008, altri quattrocento metri nel 2011. Poi più nulla.

La svolta nel 2023 con il nuovo finanziamento regionale. Due milioni e 600mila euro che però, visti anche i continui ritardi, potrebbero comunque non bastare per ultimare la strada (i prezzi sono lievitati). I lavori, in ogni caso, dovrebbero riprendere nel 2026. È ancora presto però per capire quando (e se) si metterà davvero la parola la fine ad una vicenda surreale.