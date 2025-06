Fenu pensa già alla squadra 

Tre caselle al Pd, due al Movimento 5 Stelle, vice sindaco con assessorato a Uniti. Dopo la proclamazione ufficiale del sindaco Emiliano Fenu, ieri mattina nel palazzo civico di Nuoro il presidente del Tribunale, Mauro Pusceddu, ha formalmente proclamato i consiglieri comunali eletti, comincia così la corsa ai toto nomi e ai possibili equilibri nella nuova squadra di governo che potrebbe varare il sindaco Emiliano Fenu.

Consiglieri

Sulla proclamazione dei consiglieri nessuna sorpresa. Un passaggio formale, dopo le certezze date già due sere fa dalla Commissione elettorale, con il riconteggio e il riallineamento delle preferenze, dove l’unica certezza acquista da giovedì era il sorpasso in extremis nei Progressisti di Gabriella Boeddu con due voti in più a discapito di Leandro Murru. Fenu ha iniziato il lavoro per costruire la sua squadra: «In questi giorni - spiega - i partiti si riuniranno e si chiariranno le idee, poi una volta scelto il metodo, farò un giro di consultazioni perché credo che tutti abbiano qualcosa da proporre, non solo in termini di nomi, ma sul modo di procedere. Le interlocuzioni saranno sul tipo di approccio, i parametri da seguire nelle scelte. Sicuramente abbiamo un Consiglio di qualità e questo è già l’ingrediente giusto».

Possibili scenari

Il Pd che ha conquistato il primato di partito più votato e quello dei consiglieri più votati potrebbe avere la presidenza del Consiglio per Elia Carai, ruolo di prestigio istituzionale che gli garantirebbe contemporaneamente di svolgere la sua professione. Poi potrebbe chiedere altri due assessorati di peso, dando un riconoscimento a Natascia Demurtas. Sul fronte Cinquestelle, due possibili scenari: un assessorato alla donna più votata, Paola Siotto, che potrebbe anche fare la vice sindaca, ma sembra più probabile che il Movimento che ha conquistato col il riconteggio il quarto consigliere, ottenga un secondo assessorato, oppure il capo gabinetto (gira già il nome di Nicola Selloni) lasciando a Uniti il ruolo di assessore-vice sindaco. I Progressisti che attualmente tengono le presidenze di Cip e Atp, sondano per un assessorato, così come le altre tre liste. «Noi chiederemo da subito regole eque, e una ricalibratura delle deleghe secondo il programma per la squadra di governo con figure d’alto profilo», spiega Sebastian Cocco di Uniti. «Nel proporre le nostre scelte seguiremo le indicazioni del sindaco, professionalità e competenza – spiega il segretario cittadino del Pd, Giovanni Mossa – ma una certa discontinuità non farebbe male».

RIPRODUZIONE RISERVATA