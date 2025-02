Fenu (M5S): «Nessuna scelta calata dall’alto» 

Il terzo polo che spunta nel centrosinistra fa rumore. L’alleanza tra M5S e Pd, alla base del Campo largo, punta sulla candidatura a sindaco di Emiliano Fenu, parlamentare Cinque stelle, che a proposito dell’endorsement da parte del leader nazionale del movimento precisa: «Conte l’ho aggiornato solo a cose fatte questa settimana, dopo che ho dato la disponibilità al gruppo locale del M5S per qualsiasi ruolo per il quale mi vuole proporre. Poi sarà il tavolo dei partiti a decidere su nomi e programmi».

Fenu rivendica che la scelta non è calata dall’alto, ma nasce in sede locale. Un messaggio importante per quei partiti pronti a confluire nel possibile terzo polo perché avrebbero giudicato la sua candidatura come un’imposizione. Lui anzi precisa: «Ho dato la disponibilità al mio gruppo per il ruolo che ritiene più utile, anche come semplice candidato consigliere oppure, se lo ritiene, come proposta da portare al tavolo come candidato sindaco. Ma, come ho detto in quella sede, dovrà essere il tavolo a decidere con tutti i partiti e con i gruppi civici che intendono partecipare. Ognuno di loro va ascoltato nella proposta di programmi, nomi e figure. Auspico che qualunque decisione sia il frutto della più ampia condivisione e convergenza possibile».

