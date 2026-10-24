Fenu incalza Poste: perché a Oristano?  

«Da Poste italiane attendiamo ancore di sapere perché la direzione provinciale di Nuoro è stata accorpata ad Oristano: prendiamo atto delle rassicurazioni, ma attendiamo ancora dati e criteri comparativi. Se la scelta è fondata su elementi oggettivi, vengano messi a disposizione del territorio» Aspettando il Consiglio comunale aperto convocato per giovedì prossimo, non apprezza la risposta trasmessa da Poste Italiane sulla riorganizzazione delle strutture territoriali di Nuoro e Oristano.

Nella propria comunicazione, Poste conferma che non sono previste chiusure degli uffici postali, riduzioni degli orari o conseguenze occupazionali per i lavoratori e conferma il mantenimento del presidio di via Crispi, dell’ufficio di Santu Predu e di sedici figure manageriali nel territorio nuorese ma non fornisce dettagli che invcece l’amministrazione civica ritiene fondamentali.

«Prendiamo atto di queste rassicurazioni, che sono certamente importanti per i cittadini e per i lavoratori – sottolinea il sindaco Emiliano Fenu –, ma se Poste ci ha spiegato dettagliatamente che cosa non dovrebbe cambiare, tuttavia non ci ha ancora spiegato perché la sede direzionale della struttura accorpata debba essere collocata a Oristano e non a Nuoro».

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