Fenu in difesa di Tribunale e vigili del fuoco 

Durante il Consiglio comunale, il sindaco Emiliano Fenu ha espresso una posizione netta su due questioni cruciali per il territorio, sollecitato dai consiglieri Mario Manca e Matteo Cicalò. I temi al centro del dibattito la grave crisi di personale segnalata dai sindacati dei vigili del fuoco e, dall’altro, la proposta dell’Anm di chiudere i tribunali periferici, tra cui Nuoro. Fenu ha sottolineato come si tratti «dell’ennesimo tentativo di arretramento dello Stato nei territori periferici». Ha criticato l’ipotesi di ridimensionamento dei vigili del fuoco, definendola «una valutazione errata perché basata sui dati della popolazione residente». Ha evidenziato come, in estate, il territorio accoglie migliaia di persone. In questo contesto, ha ribadito, i presidi di sicurezza risultano fondamentali. In questo quadro anche l’ex associazione nazionale dei vigili del fuoco di Nuoro si trova in difficoltà: è ospitata temporaneamente nei locali comunali di via Tolmino, ma solo fino al 30 aprile. A rischio manifestazioni, come Pompieropoli e i corsi di sicurezza dei bambini nelle scuole.

Per quanto riguarda la proposta dell’Anm, il sindaco ha chiarito: «Non è una proposta politica, auspico un’azione condivisa da parte di tutte le forze affinché tale proposta venga respinta». (f. le.)

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