Fenu accetta l’investitura 

«Sono nato a Siniscola, dove ho vissuto per 19 anni. Alla città di Nuoro, però, devo tutto - puntualizza Emiliano Fenu, commercialista e deputato del Movimento 5 Stelle -. Ci vivo dal 2002, è qui che ho iniziato la mia carriera lavorativa, così come quella politica. Ecco perché ho dato la mia disponibilità come candidato sindaco per il Campo largo. Tuttavia, il tavolo del centrosinistra non è ancora chiuso, occorrerà attendere qualche giorno. Quindi, confermo la mia disponibilità ma rispetto il “tavolo” e le sue decisioni».

Compattezza

Emiliano Fenu accoglie di buon grado l’investitura ma preferisce giocare la carta della diplomazia, per il momento. Nessuna fuga in avanti che potrebbe alterare gli equilibri di una coalizione che punta a essere la più ampia possibile, in perfetto stile Alessandra Todde. Sì, perché sebbene Partito democratico e Movimento 5 Stelle abbiano trovato l’accordo sul suo nome come candidato alla carica di primo cittadino di Nuoro alle prossime amministrative di primavera, qualcuno all’interno del tavolo del centrosinistra ancora prende tempo. Sabato, infatti, all’atteso appuntamento convocato negli spazi dell’Exmè, nel cuore del capoluogo, l’intesa sul nome di Fenu è apparsa vasta ma per ora non totale. La sensazione è che il “via libera” possa arrivare a breve, tuttavia i Progressisti hanno invocato un ulteriore confronto con tutto il gruppo, prima di sciogliere le riserve sul commercialista baroniese ma nuorese d’adozione.

Cosa fatta

Il sentore è che un cambio di nome e di programma sia difficile da ipotizzare. «Emiliano Fenu sarà un ottimo sindaco. Bisogna sostenerlo - afferma perentorio il consigliere regionale del Pd, Roberto Deriu -. Chi oggi vuole rendersi utile alla città di Nuoro, lo contatti e si metta a disposizione. C’è bisogno di tanto aiuto, prima durante le elezioni e poi nella ricostruzione della città, dei suoi servizi e del suo ruolo in Sardegna. Agiamo con speranza». Emiliano Fenu accoglie l’investitura, si vede già lontano dalle dinamiche romane, dal suo ruolo di parlamentare. E mette le cose in chiaro. «Ho dato la mia disponibilità perché credo che gran parte del declino di questo Paese sia legato al declino delle comunità locali. Bisogna occuparsi di più dei territori».

Nuoro risulta essere una città in affanno, da troppo tempo. La sanità arranca, la fuga dei giovani appare inarrestabile. «Nuoro soffre di quei problemi che vediamo anche in altri centri dell’interno, spopolamento in testa - precisa il commercialista prestato alla politica -. Il problema demografico sta investendo tutto il Paese, ovviamente le aree interne della Sardegna lo vivono ancora di più».

Fenu conclude: «Ritengo che si debba investire sui “nuoresi”. Sì, il rilancio deve poggiare sulle tante “intelligenze” e su uno sforzo di unità».