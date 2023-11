Fenosu, tecnici Anas al lavoro 

Sei camion a pieno carico, ciascuno pesava 43 quintali, hanno percorso il ponte sulla 131, allo svincolo per Fenosu, direzione sud. L’intervento si chiama prova di carico ed è andato avanti per alcune ore lunedì notte. Ma al momento gli esiti di questa operazione non si conoscono ancora. L’Anas fa sapere che ci vorrà qualche giorno per capire come procedere.

Il meccanismo

Per capire meglio le ragioni di questi tempi va detto che c’è tutto un sistema complesso. Sotto ciascun camion erano state sistemate delle assi con sensori che reagiscono ai movimenti e che trasmettono una serie di dati a un software. Ora i tecnici Anas sono al lavoro per leggere e interpretare i dati. Alla luce di questo passaggio si assumeranno quindi le determinazioni e si capirà meglio che cosa accadrà.

Il cantiere fantasma

Al chilometro 93, all’altezza di Fenosu (direzione sud), da anni la carreggiata si riduce a una sola corsia per qualche centinaio di metri. Ma non ci sono lavori in corso. Un’interruzione apparentemente ingiustificata per chi ci passa: nessun cedimento nell’asfalto, guardrail integro, eppure i cartelli segnalano la chiusura di una corsia per un breve intervallo di strada. «In quel punto è situato un ponte. Durante un'ispezione periodica, che Anas svolge sulle proprie strutture ogni tre mesi, è stato riscontrato un ammaloramento. In via precauzionale, a tutela della viabilità, nel maggio 2022 è stato istituito un restringimento, unicamente nella carreggiata in direzione Cagliari, che non ha fatto al momento registrare ripercussioni alla circolazione».

Indagini

La situazione paradossale è stata focalizzata una decina di giorni fa da L’Unione Sarda e Unioneonline: da diciotto mesi (aveva affermato Anas) gli automobilisti sono costretti ad incanalarsi su un’unica corsia, con i problemi di sicurezza che ne derivano. «Non abbiamo dimenticato il cantiere - vanno avanti dall’ufficio stampa dell’Anas - in questo lasso di tempo che può sembrare eccessivo ai non addetti ai lavori, sono state portate avanti verifiche. È stato incaricato un professionista esterno che ha previsto una serie di indagini sulla struttura. Abbiamo in programma indagini, e una prova di carico che consentirà di definire con precisione i limiti di utilizzo dell'opera e i futuri interventi sulla struttura»

