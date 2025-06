Fenosu si tinge di blu e solidarietà  

Un’ondata di emozione e solidarietà ha travolto Fenosu in occasione della sesta edizione di “Illuminiamoci di blu”, l’iniziativa promossa dall’associazione Donatorinati della Polizia di Stato per celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. L’evento ha registrato un successo oltre ogni aspettativa, con circa duemila presenze. «Desidero che questo teatro umano sia di esempio per tante altre realtà che hanno bisogno della vicinanza delle istituzioni, di aggregazione, comprensione e ascolto, anche partendo da un contesto ludico”, dice soddisfatto Daniele Rocchi, promotore dell’evento. «Un grazie speciale alla Polizia di Stato, alla Questura, al Caip di Abbasanta e a tutti i colleghi del settimo Reparto volo», aggiunge. Un pomeriggio di festa con la partecipazione di numerose associazioni e cooperative attive nel settore della disabilità. Animazione, musica, balli e tante sorprese hanno fatto da cornice a un evento che ha saputo coniugare divertimento e consapevolezza. I bambini hanno potuto ammirare da vicino l’elicottero e i mezzi storici della Polizia, assistere all’esibizione dei supereroi acrobatici che si sono calati dalla torre di controllo, e perfino ammirare le evoluzioni dei mini cavalieri della Giara oristanese, che sulla pista di Fenosu hanno portato uno spaccato della Sartigletta con la corsa alla stella e le pariglie. ( m.g. )

